Tlalnepantla, Méx.- Elementos del cuerpo de bomberos de Tlalnepantla combaten dos incendios forestales, los cuales tienen lugar en el Cerro de la Presa y en la colonia Jardines del Recuerdo.

De acuerdo con reportes del gobierno municipal, los trabajos hechos en el Cerro de la Presa han logrado controlar aproximadamente el 50% del incendio.

Bomberos e integrantes de Protección Civil mantienen operativos constantes en el área, llevando a cabo labores de enfriamiento y supervisando que los focos activos no se reaviven, a causa de la presencia de vegetación seca que podría facilitar la propagación del fuego.

A la par, el incendio en la colonia Jardines del Recuerdo registra un 80% de mitigación. Las brigadas trabajan para contener los puntos calientes y evitar que las llamas se propaguen.

Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de la zona y reportar cualquier cambio en la situación.

Las autoridades municipales aseguraron que continuarán con la supervisión durante toda la noche y hasta que los incendios queden completamente controlados.

