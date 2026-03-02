Más Información
Tlalnepantla, Méx.- Elementos del cuerpo de bomberos de Tlalnepantla combaten dos incendios forestales, los cuales tienen lugar en el Cerro de la Presa y en la colonia Jardines del Recuerdo.
De acuerdo con reportes del gobierno municipal, los trabajos hechos en el Cerro de la Presa han logrado controlar aproximadamente el 50% del incendio.
Bomberos e integrantes de Protección Civil mantienen operativos constantes en el área, llevando a cabo labores de enfriamiento y supervisando que los focos activos no se reaviven, a causa de la presencia de vegetación seca que podría facilitar la propagación del fuego.
A la par, el incendio en la colonia Jardines del Recuerdo registra un 80% de mitigación. Las brigadas trabajan para contener los puntos calientes y evitar que las llamas se propaguen.
Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de la zona y reportar cualquier cambio en la situación.
Las autoridades municipales aseguraron que continuarán con la supervisión durante toda la noche y hasta que los incendios queden completamente controlados.
