Tlalnepantla, Méx.— Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla retiraron 80 objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento en las calles, como parte de un operativo para recuperar espacios públicos y garantizar la libre circulación.

La acción, denominada Liberación de Vialidades, se realizó en distintas colonias donde vecinos colocaban cubetas, botes, cajas y otros artículos para impedir que otros automovilistas ocuparan los espacios.

Las labores se centraron en zonas como la colonia La Romana, las inmediaciones del rastro y el cruce de Lerma con Toltecas, en el área de abarroteras, “donde históricamente se ha reportado la presencia de obstáculos en la vía pública”, señaló el municipio.

El operativo contó con la participación de distintas áreas de la administración, quienes aportaron una cuadrilla de 10 elementos, apoyados por dos grúas y un vehículo estaquita.

También se aplicaron sanciones a conductores que se encontraban mal estacionados, como parte de la estrategia para reforzar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Seis automovilistas fueron infraccionados por estacionarse en doble fila, pasos peatonales o lugares prohibidos.

De acuerdo con autoridades, estas medidas buscan recuperar el orden urbano, evitar conflictos vecinales y mejorar la movilidad tanto para peatones como para automovilistas.