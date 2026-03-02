Metepec, Méx.— Ante la saturación de los cementerios, el gobierno del Estado de México impulsa la creación de panteones verdes, un modelo ecológico que permitirá “hacer el cuerpo humano compostable”, aseguró la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mexiquense (SMA), Alhely Rubio Arronis.

La propuesta “implica que podemos convertirnos en árboles una vez que como seres humanos ya no estemos. Podemos hacer una composta con nuestro cuerpo. Es darle otra percepción completamente distinta a lo que hoy se entiende como un panteón”, explicó la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esta iniciativa, que ya envió la gobernadora Delfina Gómez al Congreso mexiquense, busca reformar el Código de Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal en Materia de Prácticas Ambientales Responsables de Inhumación, para permitir la operación de cementerios ecológicos en la entidad.

“Nuestra metrópoli tiene un grave problema, por un lado ya no tenemos espacio en los cementerios, de 100% de los espacios de 83% a 85% ya están utilizados. Sólo tenemos entre 16% y 17% de espacios disponibles”, comentó.

La secretaria mexiquense apuntó que a esta problemática se suma que “los procesos [de entierro] no son sostenibles: por un lado utilizamos muchos recursos naturales por lo que hace al ataúd, además, tenemos procesos químicos en los cuerpos para poder tener su conservación en un cementerio tradicional o en el procedimiento más clásico.

“También, cuando hablamos del proceso de incineración tenemos otra serie de complicaciones medioambientales, entre ellas las emisiones a la atmósfera”.

De acuerdo con datos del Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó la funcionaria, en la metrópoli del país “existen 3 mil 953 cementerios con un total de 6 millones 99 mil 547 espacios, de los cuales 83% ya está ocupado y sólo 16.7%, disponible. En zonas como el Valle de México, Valle de Toluca y el oriente mexiquense, la presión es mayor debido a la densidad poblacional”.

¿De qué trata esta iniciativa?

La secretaria argumentó que la iniciativa de los llamados panteones verdes, también conocidos como “santuarios verdes”, consiste en procesos de descomposición natural mediante pequeñas cajas biodegradables, sin químicos ni barnices, lo que permite que el cuerpo se integre al suelo y contribuya al crecimiento de árboles.

“Un panteón verde es una nueva forma en la que las personas van a poder tener una transición de su cuerpo, respetando los usos y costumbres, es una nueva forma de hacer el cuerpo humano compostable”, comentó.

A diferencia de los entierros tradicionales, que implican uso de madera procesada y sustancias químicas, así como la cremación, que genera emisiones a la atmósfera, “el modelo verde busca reducir el impacto ambiental”.

Cada “santuario verde”, de acuerdo con la titular del Medio Ambiente, contará con una paleta vegetal adecuada a la zona, algunos serán “árboles forestales, otros árboles frutales o hasta espacios de ornato, donde puedas descansar y compostearte”.

Rubio detalló que si bien existen varias maneras de hacer composta con el cuerpo humano, dos son las más conocidas: la primera de ellas es cuando “tu cuerpo físico se pone bajo capas de residuo orgánico, al final somos residuo orgánico y se ponen semillas a una altura más cercana a la superficie para que puedan subir las semillas y se pueda generar un árbol”.

La segunda forma “es un proceso de semi-incineración, te hacen como composta, literalmente como un huevito, y ese huevito lo meten a la tierra y también tienes una semilla de un árbol determinado”.

La secretaria de Medio Ambiente reconoció que “es un cambio de cultura”; sin embargo, “un cuerpo es un recurso orgánico (...) en sí mismo y, ante la falta de espacios y, sobre todo, ante una mayor conciencia mental”, se impulsó la iniciativa.

Los “santuarios verdes” estarán ubicados, de acuerdo con el proyecto del gobierno del Estado de México, en “zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas”.

Infografía: Ani Cortés

“Sobre todo, sería en los cinturones dentro de las áreas naturales protegidas, que son 44% del terreno del Estado de México. No todas tienen el mismo tratamiento en sus diferentes hectáreas. Cada una tiene zona de amortiguamiento, zona de núcleo y zona de filtración. Son diferentes los manejos y también los planes y programas de cada una de las áreas naturales protegidas”, comentó.

Entre los posibles puntos para implementar este esquema, informó Rubio, se encuentran municipios del oriente mexiquense y zonas cercanas a la Sierra de Guadalupe, donde, además de atender la falta de espacios funerarios, se podrían generar cinturones verdes que inhiban el cambio de uso de suelo y contribuyan a la captación de CO2 y filtración de agua.

“Tenemos mucha área natural protegida que presenta crisis de invasión; entonces, estos cementerios pueden funcionar muy bien como muros verdes para inhibir el cambio de uso de suelo y conservar las áreas naturales protegidas o los parques estatales que tanto necesitamos en el Estado de México”, explicó.

En cuanto a los costos, señaló que estos servicios podrían representar un ahorro de hasta 50% frente a un proceso funerario tradicional. No se pagaría predial, aunque sí podrían establecerse derechos municipales para la conservación de los “santuarios verdes”.

“Primero, no vas a pagar predial, tú pagas cuando tienes un cachito en el panteón, pagas la tierra. No pagarás un ataúd, los materiales para poder enterrarte son mucho más económicos; entonces, no va a haber maderas finas, ningún tipo de madera que no sea la natural. El ahorro puede ser de hasta 50% respecto del monto de un proceso normal con el cuerpo y con la caja”, detalló Rubio Arronis.

Sin obligación

Rubio Arronis precisó que el modelo no sería obligatorio para los municipios, “sino una alternativa voluntaria que cada ayuntamiento podrá adoptar según sus necesidades territoriales y de disponibilidad de suelo”; sin embargo, no descartó que existan incentivos fiscales para que se vaya implementando el modelo.

Una vez aprobada la reforma, “lo que sigue es primero aperturar a todos aquellos municipios que tienen la inquietud. Dar la información, la capacitación y la ruta técnica. Con eso necesariamente se podrían establecer incentivos verdes respecto a estos cementerios”.

En lo referente a personas fallecidas por enfermedades infecciosas, la secretaria indicó que será la autoridad sanitaria la que determine los lineamientos específicos para cada caso.

La propuesta enviada por el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, según la funcionaria, ha recibido respaldo de distintas fuerzas políticas, por lo que se prevé que pueda avanzar en el actual periodo legislativo que concluye en mayo.

Alhely Rubio Arronis reiteró que se trata de un cambio cultural que busca ofrecer una alternativa ambientalmente responsable, respetando usos, costumbres y creencias religiosas, en una entidad donde la expansión urbana ha dejado a muchos panteones “anclados en medio de la urbe y sin posibilidad de crecimiento”.

Los “santuarios verdes”, de acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente, son un modelo de inhumación ecológica que opera en países como Australia, Alemania, Suecia y Suiza, donde los restos se depositan y al pie del árbol se coloca una pequeña placa para identificar a la persona que ahí yace.