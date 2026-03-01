Ante la división de opiniones entre empresarios de diversas partes del país por la recién aprobada Reforma de las 40 horas, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció la realización de consultas y foros con la inversión privada para abundar ventajas y desafíos en la materia.

Luego de que diversas cúpulas empresariales se pronunciaron la respecto, el legislador del PAN explicó que desde la Cámara de Diputados se acompañarán a los empresarios en sus inquietudes.

“Sabemos que harán ajustes en sus plantillas laborales, sabemos que se trata de una legislación nueva pero nosotros desde la fracción del PAN, buscaremos los mejores métodos para no afectar a quienes generan empleo y mucho menos a los empleadores”, declaró.

Ernesto Sánchez indicó que se trata de una transición gradual pero que, efectivamente, ha tenido opiniones encontradas.

El legislador reconoció que hay beneficios para las industrias, principalmente las de turismo. “Sobre las horas extra, claro que es un derecho y debe ser bien remunerado, buscaremos las vías para consolidar con todas las partes”.

Detalló que para el PAN, es muy importante fortalecer al sector empresarial. “Trabajar para las micros, pequeñas y medianas empresas, legislar para que los trabajadores tengan espacios bien pagados y los empresarios tengan plantillas laborales sanas y consolidadas”.

El diputado del PAN abundó en que históricamente, Morena y López Obrador han sido enemigos de los empresarios al tratar de someterlos a situaciones de terrorismo fiscal. “Mientras nosotros escuchamos, resolvemos y vemos también por el bienestar de los trabajares que buscan una mejor calidad de vida y salarios adecuados”.

El diputado solicitó a Morena y sus gobernadores, un pronunciamiento político e institucional sobre esta reforma de las 40 horas que se ha aprobado en San Lázaro.

