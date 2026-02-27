Bajo la advertencia de que las coaliciones “no son incondicionales”, el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, sostiene que la reforma electoral, tal como fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “no es viable para nadie”, por lo que adelanta la posibilidad de votar en contra, lo que, asegura, “no será una traición”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante del Verde califica la propuesta como “inviable”, “poco práctica” y con una “enorme incongruencia”, que sólo beneficiará al partido con mayores recursos.

Dice que la única posibilidad de que apoyen el proyecto es que el dinero que resulte del recorte presupuestal se reparta equitativamente entre todos los partidos, y pide a Morena dar muestras de “generosidad”, pues el PVEM ha apoyado “en todo” a dicho movimiento.

“A ver, las coaliciones no son incondicionalidades. Nosotros hemos apoyado todas las propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador y que ha presentado la Presidenta. La polémica reforma al Poder Judicial la aprobamos también. Apoyamos a Morena en todas las elecciones a gobernador de 2021 para acá, salvo la de San Luis Potosí, que fuimos solos y ganamos. Entonces, yo creo que en vez de fijarnos en lo que pudiéramos no estar de acuerdo, recordemos en todo lo que sí estuvimos de acuerdo, en todo lo que sí apoyamos. Yo creo que también tiene que ver desde el lado de allá una generosidad y un entendimiento”, declara.

Explica que en las mesas de trabajo, ellos realizaron diversas propuestas que deberían tomarse en cuenta, entre ellas, que sí haya recorte presupuestal, pero repartir equitativamente los recursos que resulten de ello.

Otra de las propuestas es que las 200 fórmulas de representación proporcional se integren por principio de primera minoría, pues considera que resulta “incongruente” reducir recursos e incrementar el número de aspirantes que realicen campaña.

“Así como se plantea lo veo poco práctico. No es viable para nosotros y no es viable para nadie. Esto únicamente beneficia al partido con mayores recursos y eso es injusto. Estamos disminuyendo recursos económicos, ¿pero queremos mandar a 200 candidatos adicionales a campaña en territorio?, ¿bajando 25% del lado de los partidos?, ¿con qué dinero? Eso te lleva un espacio de simulación brutal, porque vas a registrar 10 hombres y 10 mujeres por circunscripción y tienen que hacer campaña en ocho estados, en algunas circunscripciones como la tercera, son más de mil municipios. Es absolutamente inconveniente, es impráctico, no es real”, indica.

Escobar y Vega dice que estas dos propuestas son irreductibles para que el Verde apoye la iniciativa.

“Tal como se presentó, es un traje a la medida para el partido que cuente con mayores recursos, y por mayores recursos me refiero a económicos, mayores recursos en radio y televisión, y que tiene en la actualidad mayor estructura”.

Otro punto crítico es la propuesta de quitar recursos al INE: “Costó muchísimas décadas construir el INE, construir la posibilidad de que los votos fueran contados, de que hubiera certeza. Ni un peso se le debe recortar al INE, ni un peso”.

El coordinador electoral recuerda que la propuesta de modificar la integración de la Cámara “no fue parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum”, por lo que un voto en contra del Partido Verde a la reforma electoral no debería ser motivo de ruptura, mucho menos ser considerado como traición.

“No sería traición, pues esto no estuvo nunca en la plataforma electoral. ¿Una ruptura?, ¿por qué? Fueron 100 compromisos que hizo la Presidenta y estamos de acuerdo que hay que hacer reformas electorales, pero en esos 100 compromisos no se habló de una nueva propuesta para integrar la Cámara y tampoco se habló de una reducción del presupuesto”.