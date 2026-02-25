Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Tras la presentación de la iniciativa presidencial de el coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció que abrirá una consulta entre las y los integrantes de su bancada y de su partido para tratar de lograr una postura y votar de forma unificada.

En entrevista, se pronunció a favor de las medidas propuestas para , pero expresó sus dudas sobre la forma en que se elegiría a los diputados federales de representación proporcional.

“Vamos a esperar a tener el documento oficial. El día lunes vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición; en este momento todavía no tenemos un consenso de todas y de todos los legisladores que integran ambas bancadas de nuestro instituto político, tanto en el como en la Cámara de Diputados”, señaló.

Lee también

Cuestionado sobre si su partido estaría dispuesto a pagar el costo político de no apoyar la propuesta presidencial, el líder de los senadores del Partido Verde afirmó que la prioridad para su fuerza política es buscar las coincidencias con el proyecto.

“No estamos pensando en ese escenario (votar en contra) porque nosotros estamos, en este momento, haciendo la valoración de cómo buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia que se puedan tener. Entonces vamos a buscar siempre cómo lograr el consenso”, apuntó.

-¿No van a desafiar a la Presidenta?, se le preguntó.

Lee también

-No la estamos desafiando, al contrario, hemos sido aliados firmes en el , en el proceso electoral, y repito, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ella viene realizando a favor de todas y de todos los mexicanos y simplemente también tenemos derecho a opinar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]