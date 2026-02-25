Toluca, Méx.— Durante el análisis de la iniciativa para crear Cementerios Verdes —impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez— la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal dio a conocer que el uso de estos espacios no será obligatorio sino una alternativa sostenible y más económica para la población.

“De ninguna manera será una opción impositiva, es una opción más que la ciudadanía podrá tener para elegir el destino final de los restos de sus seres queridos. Al final del día será más barato para el ciudadano porque en lugar de comprar un ataúd común sólo necesitarán adquirir un artefacto hecho con materiales biodegradables y en lugar de una losa de mármol o material pétreo precioso, podrán adquirir una semilla para que dé un árbol”, explicó Luis Felipe Hernández Llob, representante jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la entidad.

En reunión con las comisiones unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático, de Legislación y Administración Municipal del Congreso mexiquense se dio a conocer que los cementerios registran sólo un espacio libre del 16%, de ahí la necesidad de regular y promover los panteones ecológicos, con lo cual, la entidad sería pionera en el tema.

En este sentido, se informó que cada municipio determinará el espacio en donde se podrá establecer la iniciativa, incluyendo en áreas naturales protegidas, pues los cementerios verdes o panteones ecológicos también permitirán la reforestación.

La propuesta busca suplir gradualmente la inhumación y los servicios funerarios tradicionales que generan un impacto negativo al ambiente sobre todo al suelo y agua, puesto que involucran el uso de ataúdes no biodegradables y con barniz de poliuretano altamente contaminantes, mientras que la cremación o incineración implica la combustión y emisión de gases de efecto invernadero, produciendo principalmente dióxido de carbono (CO2) y metales como el mercurio (Hg).

De acuerdo con la Recopilación de Información de Panteones Públicos en las Zonas Metropolitanas del País, 2020, las tres zonas metropolitanas que son parte del Estado de México registraban 782 panteones en operación: Valle de México 569, teniendo 74.7% de ocupación de fosas; Valle de Toluca 202 panteones con una ocupación de 57.8%, y Tianguistenco 11 con una ocupación de 79%.

De manera adicional, el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que esta zona contaba con 2 mil 206 fosas comunes, concentrando 36.3% del total nacional, y sólo tenía nueve panteones con servicio de crematorio.