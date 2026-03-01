Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Más Información

Tras su presentación en el Zócalo capitalino, consiguió una asistencia de 400 mil personas reunidas para escuchar sus grandes éxitos, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el concierto, interpretó temas emblemáticos que marcaron distintas etapas de su carrera, desde sus primeras baladas hasta los éxitos más recientes que la han mantenido vigente en las plataformas digitales y en los escenarios más importantes del mundo.

El show también representó un momento significativo dentro de su gira internacional, demostrando el poder de convocatoria que mantiene en América Latina y particularmente en México, uno de los países donde cuenta con una base de fans más sólida y en el que se ha presentado con anterioridad en la .

Concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino de la CDMX (01/03/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Con la cifra alcanzada, "la loba" consiguió un nuevo récord de asistencia a un concierto gratuito en el Zócalo con 100 mil personas más.

Conciertos con mayor asistencia en el Zócalo

Diversos cantantes han reunido a cientos de personas en la plancha del Zócalo de la CDMX, el récord hasta el momento se lo llevaba, con una cifra de 300 mil personas presenciando su show en vivo.

En segundo lugar lo poseía el concierto de Grupo Firme, que en 2022 reunió a 280 mil asistentes.

El británico en 2012 congregó a 230 mil personas para cantar sus grandes éxitos.

Concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino de la CDMX (01/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
