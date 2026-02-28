Después de 19 años, la cantante colombiana, Shakira regresa este domingo 1 de marzo al corazón de la Ciudad de México ofreciendo un concierto gratuito; así lo confirmó el pasado 20 de febrero mediante un video en redes sociales.

Para este evento masivo en el Zócalo, se estima una asistencia entre 280 a 300 mil personas y se prevé que el espectáculo inicie a las 20:00 horas, sin embargo, como se ha visto en eventos masivos pasados, se espera que los asistentes comiencen a llegar desde temprano para poder apartar un lugar cerca del escenario.

¿No podrás asistir?

La barranquillera pensó en todos sus fans, por lo que anunció que para los que no la puedan acompañar en el Zócalo de la CDMX, la podrán escuchar mediante una transmisión en vivo en todas sus redes sociales a las 20:00:

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

X (antes Twitter)

¿Dónde verla si no alcanzas lugar cerca del escenario?

Si planeas asistir, pero no puedes llegar temprano para alcanzar un buen lugar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que además del escenario principal se instalarán pantallas a los rededores de la plancha del Zócalo para ampliar la visibilidad del público.

Las pantallas estarán ubicadas en:

20 de noviembre

Pino Suárez

5 de mayo

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

También existe la opción de reservar en terrazas con vista a la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, EL UNIVERSAL dio a conocer recientemente que hay lugares que alcanzan hasta los 4 mil 500 pesos por persona y en algunos casos este precio incluye los alimentos y bebidas, mientras que en otros únicamente garantiza el acceso al espacio, dejando a un lado los precios de consumo.

Entre los restaurantes que cuentan con terrazas para disfrutar el concierto se encuentran:

Cocina Centra

Terraza Rocco

¿Qué cosas puedes pasar y cuáles no?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, como en eventos anteriores habrá objetos que no se podrán ingresar.

Lo que no se pueden ingresar:

Objetos punzocortantes

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Envases de vidrio o latas

Aerosoles

Sillas

Mascotas

Lo que si puede ingresar:

Baterías externas para celular

Teléfonos móviles

Calzado cómodo

Bolsas pequeñas o cangureras

Binoculares

Impermeables o chamarras

