El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) anunció las medidas que llevará a cabo este martes 3 de marzo ante la falta de respuesta a sus peticiones por parte de autoridades del Gobierno de la Ciudad. Esto aplicara de manera directa a tres líneas del Metro, donde el servicio puede ser más lento.

Al respecto, el director del Metro, Adrián Rubalcava, anunció que continúan las mesas de diálogo y hoy sostendrán una nueva reunión para llegar a una solución.

¿Cómo afectará el anuncio de “brazos caídos”?

Trabajadores anunciaron que el martes 3 de marzo, más de 13 mil trabajadores del Metro se manifestarán en “brazos caídos” en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo, como una medida de garantizar la seguridad de los 4 millones de usuarios que utilizan al día este transporte.

El sindicato explicó a EL UNIVERSAL que esta medida se aplicará en las líneas 1,2 y 9, en sus áreas técnicas y operativas. Es decir, terminales de cada línea, talleres y en las oficinas administrativas.

“Es una forma de protesta donde los trabajadores permanecen en su lugar de trabajo pero realizan sus labores de manera lenta”, dijo.

Además, a partir de este viernes por la tarde-noche personal no labora tiempo extra, lo anterior, implica que “al no laborar tiempo extra, se tendrán que retirar trenes de las líneas en horas pico”, puntualizó.

Buscan acuerdo

El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que hay disposición permanente para continuar con las mesas de diálogo, con la participación de las Secretarías de Administración y Finanzas y de Movilidad.

“Reconocemos que las y los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo son pieza fundamental para la operación diaria de las 12 Líneas de la red y su labor es indispensable para brindar servicio a millones de usuarios”.

“La Jefa de Gobierno ha instruido que se mantenga un diálogo abierto y responsable para construir soluciones que permitan evitar afectaciones a la ciudadanía. La prioridad siempre será garantizar el servicio y la movilidad de las y los usuarios”, dijo.

Puntualizó que este sábado participará en una mesa de diálogo con la dirigencia sindical y los titulares de las Secretarías de Administración y Finanzas y Movilidad, con el propósito de avanzar en acuerdos concretos que den estabilidad al servicio y certeza a todas las partes.

“Confiamos en que, mediante la concertación y el entendimiento institucional, se alcanzarán soluciones en beneficio de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana”.

afcl