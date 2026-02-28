El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que como parte de la rehabilitación arquitectónica integral en la Línea 2 del Metro, en la estación Viaducto se sustituirán las celosías, conservando su diseño original.

Explicó que las piezas actuales presentan deterioro avanzado por factores ambientales, con fracturas, filtraciones y acumulación de suciedad; incluso algunas ya habían sido reemplazadas por acrílico.

El Metro subrayó que estos elementos no cuentan con protección patrimonial, lo que permite actualizar los materiales por opciones más duraderas y seguras, respetando su esencia.

En redes sociales surgió una polémica sobre el retiro y el sistema detalló a EL UNIVERSAL que estos elementos, compuestos por estructuras de entrecruzado de concreto y láminas de acetato de 2 milímetros, muestran signos críticos de resquebrajamiento, filtraciones por humedad y acumulación persistente de suciedad que compromete la seguridad y la imagen institucional. Incluso algunas piezas originales ya habían sido sustituidas por acrílicos

Precisó que la restauración y conservación de los materiales degradados considera soluciones que respeten la originalidad del diseño y su esencia, garantizando una vida útil prolongada y menores costos de mantenimiento preventivo.

Subrayó que la Línea 2 fue inaugurada en 1970 y tiene 56 años de operación.

El Metro agradeció la comprensión del público usuario de la Línea 2 y reitera su compromiso para renovar de forma continua las instalaciones.

