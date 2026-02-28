Más Información

La madrugada de este sábado, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) sufrió un accidente al viajar en su motocicleta por calles de la alcaldía Venustiano Carranza, donde perdió la vida.

De acuerdo con la SSC, el motociclista se impactó con su moto contra una máquina para re encarpetar que estaba estacionada en la Vía Tapo Exprés y el Bordo de Xochiaca, de la colonia Arenal Cuarta Sección.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes diagnosticaron al sujeto, que portaba el uniforme de la PBI, sin signos vitales.

El lugar fue acordonado y se dio aviso a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino limpiaron el asalto y policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito retiraron los vehículos.

La SSC aseguró que la Dirección General de Asuntos Internos de la corporación inició una carpeta de investigación administrativa Interna y apoyará a los familiares en los trámites correspondientes.

