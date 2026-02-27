Este viernes, una mujer en el Metro Zócalo saltó a las vías y perdió la vida. Al momento, ciudadanos reportan tardanza en el paso de trenes.

En redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que a las 16:45 horas, “el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, indicó.

A las 17:00 horas, el Metro indicó que el paso de los convoyes se normalizó, aunque usuarios afirman que el servicio es lento, incluso refieren la espera de hasta 25 minutos para abordar una unidad.

Durante el hecho personal del Metro y de emergencias rescataron el cuerpo de la mujer que se presume tenía alrededor de 60 años.

