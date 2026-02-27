Llaman vecinos a las Secretarías de Medio Ambiente y Cultura a presentar el plan de manejo del árbol Eugenio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, que fue declarado como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México en junio de 2024.

En días recientes, las Secretarías de Cultura y del Medio Ambiente informaron que firmaron junto con vecinos, el Plan de Manejo para el Árbol “Eugenio”, con el fin de salvaguardar y preservar su integridad mediante una estrategia de protección de este ejemplar.

EL UNIVERSAL consultó a vecinos y en el caso de Marcela Sicilia, que está muy cerca de Eugenio, expuso que no conocen del plan que afirman las dependencias, contaron con el aval de los vecinos.

El árbol Eugenio fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México en 2024. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“A nadie se le ha informado cuál es el plan. Yo que estoy siempre pendiente, nunca he visto que vengan, que revisen, nada. No sé de dónde sacan, que los vecinos conocemos el plan. No tenemos ninguna información, nadie nos ha dicho nada”, apuntó.

“Que lo haga público y que lo cumplan a cabalidad, es decir, si lo hace público, que lo cumpla y que vengan, que anuncien cuando van a venir para que estemos los vecinos”, agregó.

Mike Rojas, otro vecino, aseguró que desconocen el plan. “Soy vecino directo, vivo en cerrada Eugenia, enfrente de Eugenio. Y a mí nadie me presentó nada, nadie me dijo nada”.

Eugenio es un árbol de más de 150 años y 30 metros de altura, perteneciente a la especie Fraxinus udhei o fresno, ubicado en Cerrada de Eugenia 28, Colonia Del Valle, en Benito Juárez, de origen anterior a la fundación de la misma colonia y vinculado al historiador Manuel Toussaint.

