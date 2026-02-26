Más Información

El alcalde de Benito Juárez, , aseguró que, de ser necesario, la Alberca Olímpica está lista para albergar la , que por la mañana fue cancelada de Zapopan, Jalisco, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias .

El edil detalló que la Alberca Olímpica, del , se encuentra en óptimas condiciones y con plena capacidad para recibir a clavadistas de distintas naciones y al público que asista a este evento, programado del 5 al 8 de marzo del presente año.

“En la alcaldía Benito Juárez sabemos de la importancia del deporte en la formación de las personas, así como del impacto positivo que tiene en las nuevas generaciones. Vamos a hacer todo lo necesario para que la Copa Mundial de Clavados se realice con éxito en nuestra demarcación y sea una experiencia memorable para atletas y espectadores”, expresó Luis Mendoza.

Subrayó que Benito Juárez se distingue por ser la alcaldía más segura de la megalópolis y la segunda a nivel nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con las últimas 21 encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que brinda condiciones óptimas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter internacional.

Asimismo, señaló que su administración trabaja de manera coordinada con autoridades deportivas y de seguridad para garantizar la logística, el orden y la integridad de participantes y asistentes, reafirmando el compromiso de la alcaldía con el impulso al deporte y la promoción de espacios de sana convivencia.

