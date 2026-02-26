Ecatepec, Méx. -En la colonia Santa Clara Coatitla, el gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento un Sendero Seguro en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla, por donde transitan diariamente miles de personas que utilizan el Mexicable 1.

El nuevo espacio inicia en la Vía Morelos, a la altura de la Estación 1 Santa Clara, del sistema de transporte teleférico.

El secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, cortó el listón inaugural del nuevo Sendero Seguro, de 370 metros lineales en las calles de esa comunidad ecatepense, las cuales anteriormente estaban oscuras y generaban temor en la población.

Inauguran Sendero Seguro de 370 metros lineales en Ecatepec; inicia en terminal Santa Clara del Mexicable. Foto: Especial.

El Sendero Seguro inicia en vía Morelos y calle Mezquite, donde se ubica la terminal Santa Clara del Mexicable, lo que brinda mayor seguridad a miles de personas, sobre todo mujeres y niñas que utilizan diariamente este medio masivo de transporte, que comunica a la parte alta de San Andrés de la Cañada.

“Antes daba miedo la calle Mezquite”, relató Gonzalo Austria Cortés, habitante del lugar, quien dijo que colocaron lámparas, retiraron basura, balizaron la vialidad y arreglaron los baches; “está haciendo las cosas bien (la alcaldesa, Azucena Cisneros) y así debe de seguir”, comentó.

El residente opinó que el cambio se ve en Ecatepec con la pavimentación de vialidades, el mejoramiento del alumbrado público y mayor suministro de agua potable por la red, entre otras acciones.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que el Sendero Seguro mide 370 metros lineales y comprende las dos calles, donde instalaron 30 nuevas luminarias y reconectaron otras 17, además de limpiar, podar árboles, balizamiento, encalado de bardas y el retiro de 3.4 toneladas de basura.

De la Cruz Pérez dijo que regresan los espacios públicos a la comunidad y “entre todos vamos a recuperar Ecatepec”, lo que fue atestiguado por habitantes del lugar, como Ana Bertha Chores Martínez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), y el delegado Miguel Ángel Hevia del Puerto López, ambos de Santa Clara, y Claudia Fragoso, de la UTC 48, al igual que Araceli Cano Carrillo, directora de Gobierno municipal.

