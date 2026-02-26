Ixtapaluca, Méx.— La madrugada de este jueves se registró un incendio que arrasó con 123 locales de la Central de Abasto de Ixtapaluca, ubicada en la comunidad de Ayotla, en el kilómetro 25+500 de la carretera federal México-Puebla, sin que se reporten personas lesionadas.

Según Protección Civil del Estado de México, el fuego comenzó alrededor de las 2:20 horas y quedó controlado a las 3:06 horas.

Personal de bomberos y unidades de emergencia retiró 15 cilindros de gas LP de capacidades de 20, 10 y 30 kilogramos para evitar explosiones.

Una camioneta de 1.5 toneladas que se encontraba en el lugar resultó siniestrada por completo.

El área afectada alcanzó los 4 mil metros cuadrados. Los cuerpos de emergencia utilizaron 100 mil litros de agua para extinguir las llamas.

A las 4:20 horas los servicios de emergencia dieron por concluida la atención y abandonaron el lugar.

La unidad forestal A-23 permaneció en el sitio para combatir focos residuales con su personal.

En las labores participaron el Centro de Gestión de Proyectos y Coordinación y Gestión Integral de Riesgos (CGPCyGIR), la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCyB) de Ixtapaluca, Bomberos de Chalco, UMPCyB de Los Reyes La Paz, Policía Municipal de Ixtapaluca y Policía Estatal de México.

Las autoridades municipales evalúan las pérdidas materiales y las acciones de apoyo a los comerciantes afectados.

Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente.

