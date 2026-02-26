Más Información
Ixtapaluca, Méx.— La madrugada de este jueves se registró un incendio que arrasó con 123 locales de la Central de Abasto de Ixtapaluca, ubicada en la comunidad de Ayotla, en el kilómetro 25+500 de la carretera federal México-Puebla, sin que se reporten personas lesionadas.
Según Protección Civil del Estado de México, el fuego comenzó alrededor de las 2:20 horas y quedó controlado a las 3:06 horas.
Personal de bomberos y unidades de emergencia retiró 15 cilindros de gas LP de capacidades de 20, 10 y 30 kilogramos para evitar explosiones.
Una camioneta de 1.5 toneladas que se encontraba en el lugar resultó siniestrada por completo.
El área afectada alcanzó los 4 mil metros cuadrados. Los cuerpos de emergencia utilizaron 100 mil litros de agua para extinguir las llamas.
A las 4:20 horas los servicios de emergencia dieron por concluida la atención y abandonaron el lugar.
La unidad forestal A-23 permaneció en el sitio para combatir focos residuales con su personal.
En las labores participaron el Centro de Gestión de Proyectos y Coordinación y Gestión Integral de Riesgos (CGPCyGIR), la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCyB) de Ixtapaluca, Bomberos de Chalco, UMPCyB de Los Reyes La Paz, Policía Municipal de Ixtapaluca y Policía Estatal de México.
Las autoridades municipales evalúan las pérdidas materiales y las acciones de apoyo a los comerciantes afectados.
Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente.
LL
