Aunque las primeras horas de este jueves 26 de febrero, el ambiente es fresco y frío en las zonas serranas del sur y poniente de la CDMX, después del mediodía se prevé ambiente caluroso, con cielo despejado y sin lluvia para la Ciudad de México.

Durante el día se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 27°C por la tarde, mientras que las mínimas serán de 11°C en las primeras horas del día, de acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Este jueves soplaron vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

