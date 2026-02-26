La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 26 de febrero se tiene prevista una marcha de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa a las 16 horas. Partirán del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.

El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano se concentrará a las 10 horas en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, en la Colonia Polanco. Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el pasado 7 de enero.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se manifestará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las 10 horas. Exigen el respeto a las leyes por parte de las autoridades federales en favor de los agremiados de dicho sindicato.

Lee también Reinauguran el Museo del Mamut tras cuatro años en restauración

El Comité Universitario de Solidaridad con Cuba realizará un mitin a las 12 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Manifestarán su solidaridad con el pueblo cubano para exigir el fin del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América.

El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se manifestará a lo largo del día en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Apoyan a un imputado por el delito de feminicidio y para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

El Movimiento Regeneración Sindical se reunirá a lo largo del día frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la colonia General Anaya. Colocarán mesas de recolección de firmas para la remoción de cargos del Comité Central y Comisiones Autónomas.

Lee también Quitan objetos usados para apartar lugares en Tlalnepantla

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se concentrará a las 10 horas en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco, en Xochimilco. Se manifestarán durante la presentación pública de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL