Teotihuacán, Méx.— Prestadores de servicios turísticos en la zona de Teotihuacán denunciaron la operación de un grupo armado que los intimida, amenaza y exige pagos para permitirles ofrecer sus actividades en los accesos al sitio.

Los afectados, quienes pidieron no revelar su identidad para proteger su integridad, contaron que son entre 15 y 20 sujetos armados los que llegan a las entradas principales, donde amedrentan a restauranteros, operadores de paseos en moto y los que ofrecen recorridos guiados.

Los denunciantes expusieron el caso en las mesas de Construcción de la Paz, donde solicitaron intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de San Martín de las Pirámides, sin que hayan recibido una respuesta ni se haya efectuado un despliegue policial efectivo.

Los prestadores señalaron que los presuntos responsables se ostentan como cercanos a líderes de sindicatos.

Los afectados comentaron que ya fueron con el director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Rogelio Rivero Chong, así como con el director de Gobierno Regional del Estado de México, Oscar Gustavo García Lagunes, pero afirmaron que no se han implementado medidas visibles de control o vigilancia adicional en los accesos.

El UNIVERSAL publicó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero del 2026, en el Estado de México, se denunciaron 107 casos de extorsión por otros medios.