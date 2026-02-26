La tarde de este jueves, un camión con peregrinos a bordo chocó contra un camión de tres y media toneladas que se encontraba estacionado en la avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información de Foro TV al menos 15 personas resultaron lesionadas, por lo que personal de servicios médicos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya se encuentran en el área laborando.

Hasta el momento, al menos una mujer habría requerido el traslado a un hospital por una probable fractura.

La SSC reportó que tras el choque de un camión de pasajeros y una camioneta de redilas en los que viajaban peregrinos que regresaban a su lugar de origen, hay 10 personas que serán atendidas en el punto.

Lee también: Descarta Salud incremento de contagios por concierto de Shakira; llama a vacunarse

Los afectados se dirigían a Toluca después de peregrinar por tres días y dar gracias a la Virgen de Guadalupe en la Basílica.

El accidente ocasionó afectaciones viales en Avenida Constituyentes, ya que los hechos se registraron en plena hora pico, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Los conductores de los camiones involucrados fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Lee también: Montan estructuras para concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino; vallas rodean la plancha

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr