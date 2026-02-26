Más Información

La tarde de este jueves, un camión con peregrinos a bordo chocó contra un camión de tres y media toneladas que se encontraba estacionado en la , en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información de Foro TV al menos 15 personas resultaron lesionadas, por lo que personal de servicios médicos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () ya se encuentran en el área laborando.

Hasta el momento, al menos una mujer habría requerido el traslado a un hospital por una probable fractura.

La SSC reportó que tras el choque de un camión de pasajeros y una camioneta de redilas en los que viajaban peregrinos que regresaban a su lugar de origen, hay 10 personas que serán atendidas en el punto.

Los afectados se dirigían a Toluca después de peregrinar por tres días y dar gracias a la Virgen de Guadalupe en la Basílica.

El accidente ocasionó en Avenida Constituyentes, ya que los hechos se registraron en plena hora pico, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Los conductores de los camiones involucrados fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

