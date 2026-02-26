El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que ayer, miércoles 25 de febrero, por la noche se activó un dispositivo de seguridad emergente en la Línea A, por el robo de 50 metros de cable donde cuatro personas fueron detenidas.

En sus redes sociales, explicó que la actuación se dio mediante tres equipos integrados por personal de Seguridad Industrial, Protección Civil, Vigilancia Metro y Policía Auxiliar, tras detectarse la sustracción de cable entre las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.

Afirmó que el robo de cable provocó una afectación en la línea A aproximada de 20 minutos en el suministro eléctrico y en la señalización, con impacto momentáneo en la circulación.

Lee también Usuaria cae en escalera eléctrica del Metro CDMX; activan protocolos de atención en Línea 3

“Gracias a la intervención inmediata de la Gerencia de Seguridad Institucional y en coordinación con la @SSC_CDMX, fueron detenidas cuatro personas, presuntas infractoras, y se recuperaron 50 metros de cable del Sistema”.

“Serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En el @MetroCDMX no toleramos actos que vulneren la operación ni la seguridad de las y los usuarios".

EL UNIVERSAL publicó el pasado 12 de febrero que el robo de cable de cobre persiste en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo ya que en tres años se sustrajo 2 mil 740 metros, de los cuales este enero de 2026 fueron robados 130 metros. Lo anterior llevó a la detección al menos 9 personas.

Lee también Operativo del INVEA por concierto de Shakira en el Centro Histórico; vigilarán venta de alcohol y horarios

Este delito se mantiene en las instalaciones del Metro, pese al esfuerzo de las autoridades para erradicarlo, incluso en su momento, en el 2023 por llevó a la partición de elementos de la Guardia Nacional por seis meses para reforzar la seguridad, en andenes, pasillos, incluso en rejillas de acceso al STC.

También el 14 de febrero pasado, el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo denunció que se hurtó cable en la línea A y que ocasionó mal servicio aquel sábado.

En un comunicado, el sindicato señaló que las molestias ocasionadas por los retrasos registrados el sábado 14 de febrero en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo , “se derivó deriva del robo de cable ocurrido desde el día de ayer (13 de febrero), el cual ha afectado de manera directa la operación del servicio. Hasta el momento, la incidencia no ha podido ser totalmente remediada debido a que no contamos con los insumos de cable necesarios para su reposición”, puntualizó aquella vez el sindicato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL