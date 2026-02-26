Más Información
Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS
La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG
Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta
Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT
Personal de Seguridad del Metro brindó apoyo a una usuaria que sufrió una caída en una escalera eléctrica en la estación Miguel Ángel de Quevedo, Línea 3.
El Sistema de Transporte Colectivo informó que de inmediato se activaron los protocolos y se coordinaron los servicios de atención en el sitio.
Señaló que tras la valoración por parte de Protección Civil, se determinó contusión en una pierna, sin necesidad de traslado hospitalario.
Lee también Retrasos y saturación en el Metro CDMX hoy; reportan trenes detenidos en varias líneas
El Metro explicó que la usuaria señaló que el incidente se originó cuando otro pasajero tropezó, provocando empujones. Posteriormente se retiró por sus propios medios, acompañada de un familiar.
“Se exhorta a las personas usuarias a hacer uso adecuado de los equipos electromecánicos, evitar correr o empujar y atender las indicaciones del personal, a fin de prevenir incidentes y garantizar un traslado seguro”.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]