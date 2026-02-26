Personal de Seguridad del Metro brindó apoyo a una usuaria que sufrió una caída en una escalera eléctrica en la estación Miguel Ángel de Quevedo, Línea 3.

El Sistema de Transporte Colectivo informó que de inmediato se activaron los protocolos y se coordinaron los servicios de atención en el sitio.

Señaló que tras la valoración por parte de Protección Civil, se determinó contusión en una pierna, sin necesidad de traslado hospitalario.

El Metro explicó que la usuaria señaló que el incidente se originó cuando otro pasajero tropezó, provocando empujones. Posteriormente se retiró por sus propios medios, acompañada de un familiar.

“Se exhorta a las personas usuarias a hacer uso adecuado de los equipos electromecánicos, evitar correr o empujar y atender las indicaciones del personal, a fin de prevenir incidentes y garantizar un traslado seguro”.

