La mañana de este jueves usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, alta afluencia y trenes detenidos en diversas líneas de la red, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, los usuarios señalaron falta de avance y saturación en estaciones: “No hay buen avance en la línea 7 pueden poner por favor lo que es, gracias a qué dicen buen avance en el trabajo no creen que está hasta el full”, escribió un usuario; otro agregó: “Que pasó en la línea 7? Mejor me tuve que salir en Mixcoac porque está a reventar la estación”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Lee también Se registran 13 mil fallas en trenes de la Nueva L1 del Metro

En la Línea A también se reportaron detenciones prolongadas y tiempos de espera de hasta 10 minutos: “No hay buen avance en la Línea A! No mientan!!! Estamos detenidos en Peñón Viejo desde hace rato”, señaló un usuario, mientras que otro expresó: “Línea A detenido más de 10 minutos en estación Tepalcates, agilicen su porquería de servicio”.

El STC indicó: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Respecto a la Línea 3, pasajeros alertaron sobre largos tiempos de espera y andenes saturados: “Demasiada gente en línea 3, llevo esperando más de 20 minutos, que está pasando?”, escribió un usuario; otro advirtió: “No se confíen #linea3 esta a reventar tomen precauciones, por lo menos 15 o 20 min de retraso como mínimo”.

Lee también Adrián Rubalcava impulsa tarjeta virtual de Movilidad Integrada en el Metro; así puedes usarla desde tu celular

En la Línea 1, los usuarios denunciaron constantes detenciones entre estaciones esperando de 5 a 10 minutos: “Oye @MetroCDMX que pasa con L1, lleva tres semanas del asco, se detiene al rededor de 5 min en estaciones”, reclamó un pasajero; mientras que otro señaló: “Línea 1 haciendo paradas de 5 o 10 minutos por estación, que chiste su servicio”.

En la Línea 2 también se registraron quejas por trenes detenidos y tiempos de espera prolongados: “#L2 completamente detenidas, para que pase un solo tren se tardó más de 10 min y venia a reventar”, escribió un usuario; otro agregó: “Cómo no va a estar alta si en Línea 2 hacen más de 10 minutos en cada estación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL