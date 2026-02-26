Más Información

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Tras la confirmación de World Aquatics sobre la cancelación de la por motivos de seguridad, derivada del operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las repercusiones alcanzaron de inmediato al ámbito deportivo.

La decisión de excluir a México del circuito mundial, que inició este jueves en Canadá, generó preocupación en la comunidad de clavados, al tratarse de una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Después de varias horas de incertidumbre, fue Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien asumió la responsabilidad de fijar una postura pública. A través de sus redes sociales, el exclavadista informó que, tras conocer el posicionamiento de la institución internacional, mantiene negociaciones para preservar la realización del evento.

"Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco", escribió.

Pacheco —quien previamente había compartido con EL UNIVERSAL Deportes la importancia de albergar competencias de este nivel en México para impulsar a los atletas rumbo a Los Ángeles 2028— abrió la posibilidad de trasladar el evento a otra entidad del país.

"Se gestionan alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa. Trabajamos porque el deporte es una de las formas en las que transformamos la vida de las y los mexicanos", finalizó.

La cancelación encendió alertas, pues estaba prevista la participación de figuras como Osmar Olvera, Gaby Agúndez, Alejandra Estudillo y las gemelas Mía y Lía Cueva, atletas que otorgaban a la competencia un peso significativo de cara a la Gran Final de China.

