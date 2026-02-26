Abierto Mexicano de Tenis, blindado por un dispositivo de seguridad; desde la Guardia Nacional hasta el Ejército

Acapulco.— Pese a los rumores de una probable cancelación, el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis se juega desde el lunes. Una apertura de telón que se dio en medio de la incertidumbre por la ola de violencia que se desató, tras la captura y abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Mientras —a lo lejos— se escuchan los golpes de raquetas y los cánticos de aficionados, fuera de la Arena GNP Seguros circulan camionetas de la Guardia Nacional. Esto, como parte de un dispositivo de seguridad que —de acuerdo con Álvaro Falla, director del torneo acapulqueño— se integró para blindar por completo a todas las personas implicadas en el Abierto Mexicano de Tenis.

“Como hace unos días mencionó la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército, están unidos cuidando la seguridad del evento, para que sea un tema que no tenga alguna queja”, sentenció.

Después de que la muerte de Oseguera Cervantes desatara una quema de vehículos en Acapulco, Salgado acudió al acto inaugural del Abierto Mexicano, donde —junto con Falla— dio por iniciado el torneo de categoría ATP 500. Garantizó seguridad para los días que se celebrara el certamen.

“Lo importante es que todas las personas que quieran venir, puedan hacerlo tranquilamente. Aquí los esperamos, con los brazos abiertos”, concluyó.

Fue el domingo cuando las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron al narcotraficante.