El camino de las raquetas mexicanas terminó en la cuarta edición del Mérida WTA, segundo como categoría 500, luego de que las últimas sobrevivientes, Renata Zarazúa y Marián Gómez Pezuela fueran eliminadas (6-3 y 6-2) en el tercer día de actividades del certamen.

Un día anterior, ‘Rena’ fue despachada en la modalidad de singles luego de un duelo muy disputado a tres sets (6-2, 2-6 y 6 -4) ante la australiana Priscilla Hon, lo que pegó en el corazón de la afición mexicana, pues tenían la esperanza puesta en Zarazúa de que diera la sorpresa en la competencia.

Sin embargo, esto ni fue factor para que decayera el ánimo de los seguidores tricolores, pues este miércoles aún quedaba una oportunidad en dobles, donde la misma Renata hizo mancuerna con la queretana.

Ya sobre la pista, ambas raquetas tricolores se vieron en problemas ante la pareja conformada por la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden desde el inicio del primer set. Y es que las foráneas se fueron adelante en los tres primero puntos.

Zarazúa y Gómez Pezuela intentaron venir de atrás, pero ímpetu no fue suficiente como para meter en aprieto a sus rivales, cuyo talento les permitió echarse en el bolsillo el parcial por 6-3.

La afición volvió a hacerse presente en la Cancha 1 del Yucatán Country Club y pareció que su aliento haría despertar a las locales, quienes se pusieron arriba en un par de ocasiones. No obstante, éstas no estuvieron finas a la hora de sumar puntos y terminaron con la derrota del segundo episodio por 6-2.

De esta manera, la representación mexicana en el torneo emeritense vio concluida su participación luego de que se vieran obligadas a decir adiós muy temprano en el certamen. Giuliana Olmos fue otra de las que no logró avanzar en el Draw, así como Ana Sofía Sánchez y Victoria Rodríguez, quienes se quedaron en la qualy.