Renata Zarazúa no pudo consumar el sueño de ganar el título en el Mérida WTA 500

El sueño de Renata Zarazúa de coronarse en tierra mexicana no se pudo cumplir, al menos no en Mérida, pues la raqueta tricolor fue eliminada por la australiana Priscilla Hon en el certamen WTA 500, donde pese a la derrota, el público nacional no dejó de emocionarse con la pelea que dio su compatriota.

Desde el inicio del partido Renata tuvo complicaciones al enfrentar a la australiana, quien se puso adelante en los dos primeros games. La mexicana llegó a igualar el set 2-2, pero su rival resultó más efectiva hasta echarse en el bolsillo el primer parcial 6-2.

La afición jugó un papel importante desde el comienzo de las acciones y alentó a Zarazúa en todo momento, esto, y obviamente el talento de la mexicana, cambió el panorama del partido para el siguiente set, donde la raqueta tricolor se mostró más contundente y tomó el dominio del juego hasta emparejar las acciones (2-6).

La afición estalló en júbilo tras terminar el segundo parcial, pero lo mejor vino en el set definitivo, donde las emociones no pararon, ni tampoco las porras de los fanáticos. Al final, Renata cayó en un parcial muy disputado (6-4)

"En el tenis puedes jugar todo el partido muy bien, pero cuando se acerca el final es cuando a mi me cuesta más, sigo aprendiendo", dijo Renata al término del partido.

¿Cuáles fueron los otros resultados de la segunda jornada del Mérida WTA 500?

En el segundo duelo estelar de la tarde, Zeynep Sönmez volvió a recordar lo que es ganar en tierra yucateca, ya que en la edición de 2024 se llevó la corona al vencer a la estadounidense Ann Li. Ahora, la tenista turca dio su primer paso hacia el titulo tras derrotar a la canadiense Cadence Brace 6-2 y 6-0.

Ahora la siguiente rival de Sönmez será precisamente la norteamericana Ann Li, quien buscará cobrar revancha de aquella final de hace dos años en la que se quedó muy cerca de la corona d Mérida.

“Definitivamente es muy especial volver a jugar aquí de nueva cuenta, ganar mi primer duelo otra vez, juego bien aquí; y sobre Ann Li, ella es una gran jugadora, espero tener una gran partido”, comentó.

Por parte de la representación española, el segundo día de actividades en Yucatán resultó muy favorable y es que Cristina Bucsa y Jessica Bouzas Maneiro, aseguraron su lugar en la ronda de las mejores 16.

Bucsa, 63 del ranking, no tuvo problemas para imponerse en dos sets por 6-3 y 6-2 a la croata Donna Vekic (100), que sigue sin poder levantar vuelo después de ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bucsa deberá enfrentar a la canadiense Marina Stakusic, quien superó a la ucraniana Dayana Yastremska.

Por su parte, Jessica Bouzas Maneiro, que se ubica entre las mejores 50 del mundo, se impuso a la británica Heather Watson, quien llegó al Main Draw desde la qualy. La española se llevó la victoria luego de un partido que duró más de una hora y que terminó con un marcador de 6-3 y 6-1.

Otros resultados: