Camila Osorio se cita con Katie Boulter en la segunda ronda del Mérida WTA 500

En el segundo día de actividades del Mérida WTA 500, la representación latinoamericana se hizo presente en el certamen. Camila Osorio fue la primera en salir a la pista para imponerse con autoridad ante la indonesia Janice Tjian.

La jugadora colombiana, quien abrió el telón de una jornada donde más tarde tendrán su presentación las mexicanas Renata Zarazúa (ante Pricilla Hon) y Giuliana Olmos (en dobles), dio un golpe de autoridad para avanzar a la siguiente ronda tras vencer a su rival por parciales de 6-4 y 6-3; por lo que su siguiente rival será la británica Katie Boulter.

El domino de la sudamericana fue evidente en el estadio del Yucatán Country Club, pues en un tiempo de una hora y 14 minutos despachó a su oponente, bajo el respaldo de loa aficionados que se dieron cita en el lugar para apoyarla en todo momento

“Fui de menos a más en el partido, de pronto no aplique la estrategia que tenía con mi entrenador por el plan de juego y obviamente (Janice) es una rival muy fuerte, pero trate de entrar al partido, mi entrenador me decía que buscara energía, aflojar un poco más la piernas y creo que funcionaron las cosas”, señaló la cafetalera.

Ahora, con este triunfo, Osorio se verá las caras con la británica Katie Boiulter, duelo que luce parejo, ya que en las dos ocasiones que se han enfrentado cada una tiene una victoria.