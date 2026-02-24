Gaël Monfils regresa al Abierto Mexicano de Tenis para despedirse; vive un último baile con Acapulco

Acapulco.— En ningún momento, Gaël Monfils tuvo miedo de tomar la decisión que lo encaminó hasta su gira de despedida. En el cierre de sus 22 años de carrera deportiva, el tenista francés regresó al Abierto Mexicano para vivir un “último baile” en este puerto, donde guarda la ilusión de poseer el Guaje de Plata.

“Es muy difícil decirlo, porque fue todo un proceso. Sólo sentí que era el momento correcto. Le compartí la decisión a mi familia, pero es algo que uno siente dentro de sí mismo”, se sinceró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Una sonrisa acompañó el rotundo “no” con el que negó sentir cualquier rastro de miedo. Pese a que hoy ocupa el puesto 170 del ranking ATP, lejano al número seis que llegó a conquistar en el punto más alto de su carrera, Monfils sostiene un legado de 13 títulos en el circuito profesional. Y persiste la esperanza de conquistar uno más.

“El público es increíble. Este año, al momento de decidir mi gira americana, Acapulco estaba 100% contemplado”, dijo.

Junto con Rodrigo Pacheco, Gaël recibió una wild card para disputar la edición 33 del Abierto Mexicano de Tenis. El francés no es ajeno a la calidez del público mexicano, ya que en 2009 fue finalista, aunque cayó ante el español Nicolás Almagro.

“La gente es muy cálida. Jugamos en buenas condiciones. Entonces, todo es perfecto en Acapulco”, concluyó Monfils.

Este día, bajo el sol guerrerense, el camino del último integrante de una generación dorada en el tenis francés comenzará (ante el bosnio Damir Dzumhur) en la Arena GNP Seguros. El adiós cerrará el ciclo de los Mosqueteros contemporáneos: Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon y Monfils.