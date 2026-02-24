Álex de Miñaur cae en el Abierto Mexicano de Tenis; Davidovich-Fokina avanza a la siguente ronda

Lejano quedó aquel Álex de Miñaur que en el pasado se proclamó bicampeón (2023 y 2024) del Abierto Mexicano de Tenis, después de que Patrick Kypson lo eliminara en la primera ronda del torneo. Una caída que se definió en tres sets y dos tie break por 6-1, (4)6-7, 7-6(4).

Oriundo de Carolina del Norte, Estados Unidos, Kypson se abrió camino desde los partidos clasificatorios. En ningún momento, la afición presente en la Arena GNP Seguros visualizó que el sexto mejor tenista del mundo cediera ante el lugar 103 del ranking de la ATP, pero así fue… Y con ello, el estadounidense levantó su raqueta en señal de victoria.

Ésta no solo es la primera participación de Kypson en el Abierto Mexicano de Tenis, el triunfo también representó su mayor victoria en el circuito profesional.

Por otra parte, el español Alejandro Davidovich-Fokina derrotó al alemán Daniel Altmaier por 7-5, 6-3. Sin embargo, no quiere confiarse, por lo que seguirá luchando para mantenerse con vida en el torneo categoría ATP 500.

“Hace menos calor que el año pasado. La misma humedad, pero vine aquí el miércoles. Me vine con bastante tiempo para entrenar por las noches. […] Tengo muy buenas sensaciones. Obviamente el partido nunca es fácil, y llevaba una semana sin jugar. Los primeros partidos siempre son duros, pero me voy con buenas sensaciones”, compartió en conferencia de prensa.

El resto de los partidos de la primera ronda culminaron con victorias para el serbio Miomir Kecmanovic, el monagesco Vincent Vacherot, los estadounidenses Brandon Nakashima y Aleksander Kovacevic, así como el español debutante Rafael Jodar.

Este martes, 24 de febrero, continuará la historia del Abierto Mexicano de Tenis con la participación de figuras como el alemán Alexander Zverev y Rodrigo Pacheco por parte de la representación mexicana.

