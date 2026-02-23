Gobernadora de Guerrero garantiza seguridad en el Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis se celebrará con normalidad. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseveró que el torneo cuenta con la suficiente seguridad para realizarse, después de que este domingo se desatara una ola de violencia en el país por la muerte del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Acapulco tiene un operativo especial que, repito, hemos trabajado desde hace muchos meses. Ayer nos volvimos a reunir en una sesión extraordinaria de la Mesa de Construcción de Paz. Hoy nos reunimos no nada más para hablar de la seguridad de Mextenis, también de la seguridad de todo Acapulco. Y de todo el estado”, explicó la mandataria.

Las palabras de la gobernadora se dieron en el acto inaugural del Abierto Mexicano de Tenis, mismo que recibirá a figuras del circuito profesional como Alexander Zverev, Álex de Miñaur, Casper Ruud y Alejandro Davidovich Fokina.

Lee también María José Alcalá respalda a Isaac del Toro en su aspiración olímpica

De acuerdo a Salgado Pineda, la Arena GNP Seguros —donde esta semana se celebrará el torneo— cuenta con un dispositivo de seguridad que contempla la presencia de la Guardia Nacional. De acuerdo a la gobernadora, “está también la policía estatal. Tenemos módulos y cámaras”.

🗣️ “Acapulco está de pie”. #VIDEO 📹 | En el acto inaugural del Abierto Mexicano de Tenis, la gobernadora Evelyn Salgado destacó que el torneo cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. pic.twitter.com/ACDSATGC7c — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 24, 2026

Este domingo, 22 de febrero, las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó en un operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ya en días anteriores, el gobierno municipal de Acapulco informó sobre la articulación de un dispositivo de seguridad en el que integró distintas fuerzas para blindar al Abierto Mexicano de Tenis.

Lee también Sloane Stephens se baja del Mérida WTA 500; Renata Zarazúa se enfrentará a Priscilla Hon

Inicia el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Este lunes, el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis arrancó con la ronda de 32. La actividad se extenderá hasta el próximo sábado, 28 de febrero, cuando se defina al campeón que levantará el trofeo Guaje de Plata.