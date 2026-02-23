Más Información

América Femenil continúa su resguardo en Guadalajara, luego de la ola de violencia

Julián Quiñones no para de anotar y llega a 22 goles en Arabia

Mazda y el Comité Olímpico Mexicano unen esfuerzos por el talento nacional

Netflix transmitirá pelea de Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao

Definidos los nominados para la clase 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Pese a no estar en la órbita de (al menos eso reflejan las más recientes convocatorias y oportunidades en la Selección Nacional), Julián Quiñones no deja de hacer goles.

El delantero colombiano, naturalizado mexicano, volvió a hacerse presente en el marcador, en la goleada que el Al-Qadisiya le propinó al Al-Ettifaq (4-0), dentro del siempre competitivo circuito saudita.

Como ya es costumbre, Quiñones fue titular con su conjunto y demostró por qué pelea por ser el máximo romperredes en esa Liga.

Marcó el tercer tanto del Al-Qadisiya (92’), para llegar a 22 anotaciones en la actual campaña y colocarse sólo a una del británico Ivan Toney (Al-Ahli), en la batalla donde también es protagonista el astro Cristiano Ronaldo, con 20 tantos.

Julián vio acción durante todo el encuentro y volvió a demostrar que es pieza clave en el conjunto que dirige el experimentado técnico Brendan Rodgers, quien tiene plena confianza en un futbolista que brilla en Medio Oriente, más allá de que parece no ser tomado en cuenta por el Vasco Aguirre dentro de sus planes rumbo a la Copa del Mundo.

Con esta victoria, el Al-Qadisiya llegó a 53 puntos, para afianzarse en el cuarto puesto de la clasificación, solamente a tres unidades del Al-Ahli, por lo que el sueño del título se mantiene vivo.

