Chicharito rompe en llanto por el famoso mono viral 'Punch': "Es fuerte y es real"

Desde hace varios años, Javier 'Chicharito' Hernández utiliza sus redes sociales como una plataforma para compartir mensajes profundos, reflexiones sobre la vida y muchas veces, instalar debates polémicos. Sin embargo, esta vez hizo algo distinto.

El goleador mexicano mostró su lado más vulnerable y rompió en llanto.

El "culpable" de que Chicharito se convierta "en un mar de lágrimas" es el mono viral Punch, quien se ha robado los corazones de millones de personas en el mundo por su conmovedora historia y la ternura que irradia.

El máximo goleador de la Selección Mexicana se "subió al barco" de la tendencia y aprovechó la viralidad de Punch para dejar un mensaje a sus seguidores.

"Punch nos conmovió porque es fuerte y es real. Él trata de defenderse sin saber completamente cómo, y todos hemos hecho esto en algún momento. No hay malicia en él solo emoción, inocencia y un deseo de existir", escribió Javier.

"Nos enseñó que: puedes sentir profundamente sin vivir en queja, que puedes reconocer el rechazo sin convertirte en víctima y que puedes proteger tu corazón sin cerrarlo", agregó.

Finalmente, invitó a la gente a que viva con "menos 'lo que me hicieron' y más '¿qué hago con esto'?".

¿QUIÉN ES PUNCH, EL MONO VIRAL EN REDES SOCIALES?

Punch es un bebé mono de un zoológico de Tokio, que fue rechazado por su madre al nacer. y para que no se sienta solo, los encargados de cuidarlo le regalaron un peluche llamado 'Lupe', que se convirtió en su compañera inseparable.

Sin embargo, la gente llora junto a Punch por otro motivo. En sus intentos por convivir con el resto de su especie en el zoológico, los monos lo rechazan y lo han llegado a agredir y corretear en repetidas ocasiones.

Por esta razón, la reacción de Punch era correr a abrazar y refugiarse en su peluche, dejando imágenes que conmueven al mundo entero.

Punch, el mono viral en redes sociales / Foto: Especiales

