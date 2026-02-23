La vez que 'Pollo Briseño' le mandó saludos y agradecimientos al 'Mencho', líder del CJNG

Como ha circulado con fuerza en el último par de días, la mañana del 22 de febrero, fue abatido por las fuerzas federales Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del CJNG, uno de los narcotraficantes más buscado en México y Estados Unidos.

Una situación que afectó directamente al deporte mexicano, ya que varios partidos de futbol de Liga MX y Liga MX Femenil, softbol, y de más disciplinas, que tuvieron que suspenderse por los ataques realizados en diversas zonas del país.

Ante lo ocurrido, usuarios de internet recordaron el día en el que Antonio 'Pollo' Briseño, le mandó un saludo al Mencho, lo que se viralizó de forma muy rápida.

¿Qué le dijo al Pollo Briseño al 'Mencho'?

El video es de 2022, cuando Briseño militaba en las Chivas, y se encontraba mandando saludos a través de la plataforma Famosos.com, que tenía un costo de 1,080 pesos mexicanos.

"Hola Nemesio Oseguera Cervantes, ¿Cómo estás? Habla tu amigo Antonio 'Pollo' Briseño y quiero agradecerte...", mencionó el futbolista en la grabación que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, todo apunta a que se trató de una broma realizada por alguno de los seguidores del jugador, quien pagó y pidió el saludo. Hasta ahora, el defensor central nunca aclaró respecto al polémico tema, ni dio a conocer si sabía de la identidad del personaje al que le mandó saludos.

