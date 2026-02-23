Más Información

Renata Zarazúa espera que sea vista como referente del tenis mexicano: “Ojalá inspire a las niñas”

Renata Zarazúa espera que sea vista como referente del tenis mexicano: “Ojalá inspire a las niñas”

Pumas se lleva LOS MEJORES MEMES después de vencer al Monterrey y seguir invicto

Pumas se lleva LOS MEJORES MEMES después de vencer al Monterrey y seguir invicto

Efraín Juárez, después de vencer a Rayados: “No trabajo para callar bocas”

Efraín Juárez, después de vencer a Rayados: “No trabajo para callar bocas”

Mérida WTA 500: Definidos los últimos seis boletos al cuadro principal

Mérida WTA 500: Definidos los últimos seis boletos al cuadro principal

Partido del Necaxa vs Querétaro Femenil fue detenido por presuntas detonaciones cerca del estadio

Partido del Necaxa vs Querétaro Femenil fue detenido por presuntas detonaciones cerca del estadio

Este domingo los dieron uno de sus mejores partidos en el torneo Clausura 2026 al derrotar (2-0) a los Rayados de Monterrey en el partido correspondiente a la jornada 7.

Con un doblete de Álvaro Angulo, los universitarios se impusieron a un inofensivo Monterrey, que de la mano de Domenec Torrent parece perdido, y que, a diferencia de , no logra imprimirle identidad y un estilo de juego claro a su equipo.

Lee también

Así, Universidad Nacional escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones y además, se mantiene como uno de dos equipos invictos junto a Toluca.

La afición universitaria se mostró contenta en las tribunas del estadio Olímpico Universitario, entonando el Goya como es costumbre pero además, se unió en cánticos de apoyo a su equipo.

En redes sociales también festejaron y lo hicieron con LOS MEJORES MEMES, donde alaban a su entrenador, se burlan de Tigres y de Rayados por romper las rachas negativas que tenían contra ellos, y otros incluso aseguran que ya deberían dejar la Liga MX para jugar la Premier League.

A continuación, LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados.

Lee también

Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados
Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS