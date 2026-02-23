Pumas se lleva LOS MEJORES MEMES después de vencer al Monterrey y seguir invicto

Este domingo los Pumas dieron uno de sus mejores partidos en el torneo Clausura 2026 al derrotar (2-0) a los Rayados de Monterrey en el partido correspondiente a la jornada 7.

Con un doblete de Álvaro Angulo, los universitarios se impusieron a un inofensivo Monterrey, que de la mano de Domenec Torrent parece perdido, y que, a diferencia de Efraín Juárez, no logra imprimirle identidad y un estilo de juego claro a su equipo.

Así, Universidad Nacional escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones y además, se mantiene como uno de dos equipos invictos junto a Toluca.

La afición universitaria se mostró contenta en las tribunas del estadio Olímpico Universitario, entonando el Goya como es costumbre pero además, se unió en cánticos de apoyo a su equipo.

En redes sociales también festejaron y lo hicieron con LOS MEJORES MEMES, donde alaban a su entrenador, se burlan de Tigres y de Rayados por romper las rachas negativas que tenían contra ellos, y otros incluso aseguran que ya deberían dejar la Liga MX para jugar la Premier League.

A continuación, LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados.

Estos son LOS MEJORES MEMES del triunfo de Pumas sobre Rayados

