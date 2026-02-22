Más Información

Este domingo se terminó la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque no todos los partidos se jugaron, ya que el tuvo que aplazarse por la ola de bloqueos y violencia ocasionada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El final de la séptima fecha de la campaña llegó con la gran victoria de en el Estadio de Ciudad Universitaria. Con estos tres puntos, el cuadro de Efraín Juárez mantienen el invicto y se colocan en la tercera posición de la clasificación.

Cruz Azul y Chivas protagonizaron el duelo más emocionante de este fin de semana, donde los celestes derrotaron 2-1 al cuadro rojiblanco. El triunfo de los cementeros significó cortarle la racha de seis victoria seguidas al equipo de Guadalajara que, pese a la derrota, sigue como líder.

Cruz Azul se pone a dos puntos de Chivas después de siete jornadas. FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Cruz Azul se pone a dos puntos de Chivas después de siete jornadas. FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

América aprovechó su visita a Puebla para llenarle la canasta al equipo de La Franja. Las Águilas derrotaron 0-4 al equipo camotero, para así recuperar confianza y seguir conectando con su mejor versión. La gran noticia de este duelo fue el debut goleador de Raphael Veiga.

Toluca, el otro equipo invicto del torneo, encontró la victoria de 0-3 sobre el Necaxa con un doblete de Pualinho y uno más de Federico Pereira.

Otro gran duelo fue el del Atlas frente al Atlético de San Luis, en el que los Zorros vinieron de atrás para firmar un 3-2 y seguir navegando en los puestos de Liguilla.

Agustín Rodríguez le dio la victoria al Atlas / Foto: Imago7
Agustín Rodríguez le dio la victoria al Atlas / Foto: Imago7

¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026?

EquipoPuntos
1Chivas18
2Cruz Azul16
3Pumas15
4Toluca 15
5Pachuca14
6Atlas13
7América11
8Tigres10
9Monterrey10
10Necaxa9
11Tijuana 8
12San Luis7
13León7
14Querétaro5
15Puebla5
16FC Juárez4
17Mazatlán4
18Santos1

