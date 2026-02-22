Este domingo se terminó la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque no todos los partidos se jugaron, ya que el Querétaro contra FC Juárez tuvo que aplazarse por la ola de bloqueos y violencia ocasionada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El final de la séptima fecha de la campaña llegó con la gran victoria de Pumas (2-0) sobre los Rayados de Monterrey en el Estadio de Ciudad Universitaria. Con estos tres puntos, el cuadro de Efraín Juárez mantienen el invicto y se colocan en la tercera posición de la clasificación.

Cruz Azul y Chivas protagonizaron el duelo más emocionante de este fin de semana, donde los celestes derrotaron 2-1 al cuadro rojiblanco. El triunfo de los cementeros significó cortarle la racha de seis victoria seguidas al equipo de Guadalajara que, pese a la derrota, sigue como líder.

Cruz Azul se pone a dos puntos de Chivas después de siete jornadas. FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

América aprovechó su visita a Puebla para llenarle la canasta al equipo de La Franja. Las Águilas derrotaron 0-4 al equipo camotero, para así recuperar confianza y seguir conectando con su mejor versión. La gran noticia de este duelo fue el debut goleador de Raphael Veiga.

Toluca, el otro equipo invicto del torneo, encontró la victoria de 0-3 sobre el Necaxa con un doblete de Pualinho y uno más de Federico Pereira.

Otro gran duelo fue el del Atlas frente al Atlético de San Luis, en el que los Zorros vinieron de atrás para firmar un 3-2 y seguir navegando en los puestos de Liguilla.

Agustín Rodríguez le dio la victoria al Atlas / Foto: Imago7

¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026?