Liga MX: Querétaro vs Juárez es reprogramado por hechos de violencia en Jalisco

Estos son todos los eventos deportivos cancelados o reprogramados por la violencia en Jalisco; minuto a minuto

Barcelona golea al Levante y recupera el liderato en España

Jasiel Martínez y Valeria Gómez conquistan el 21K Tarahumara–The Home Depot

Coyotes de Tlaxcala, equipo de la Liga de Expansión se resguarda en su hotel de Guadalajara ante la violencia

Este domingo la actividad de la continuaba con dos partidos; primero, el cruce entre Pumas y Rayados en el estadio Olímpico Universitario; después, con el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez en La Corregidora.

Sin embargo, tras los hechos de violencia suscitados en el estado de Jalisco, derivados de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', la Liga MX decidió suspender el partido entre Querétaro y Juárez.

"La Liga BBVA MX informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir", compartió la Liga MX en redes sociales.

Por ahora, la Liga no se ha pronunciado al respecto sobre el partido entre Pumas y Rayados en Ciudad de México, pero en la Liga MX Femenil, ya se canceló el Clásico Nacional entre Chivas y América a disputarse en el estadio Akron.

Otros partidos como el Tapatío vs Coyotes de Tlaxcala, o el Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y los Correcaminos de la Liga de Expansión, también se han cancelado.

