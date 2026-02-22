Liga MX Femenil cancela el Clásico Nacional entre Chivas y América por alerta roja en Jalisco

Más Información
Este domingo trascendió que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido durante operativo de seguridad. A raíz de esto, Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, anunció la activación del código rojo en el estado y horas más tarde, en consecuencia, la Liga MX Femenil anunció la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América, programado inicialmente para las 17:00 horas.
A través de un comunicado, la Liga MX Femenil anunció la postergación del partido.
"La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar", anunció la Liga.
Por ahora, ni Chivas ni América se han pronunciado al respecto.
