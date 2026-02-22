Coyotes de Tlaxcala, equipo de la Liga de Expansión se resguarda en su hotel de Guadalajara ante la violencia

La ola de violencia que se desató en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", impactó directamente en el ámbito deportivo.

El partido programado entre Tapatío y Coyotes de Tlaxcala, correspondiente a la Liga de Expansión MX, estaba previsto para disputarse este domingo en el estadio Gregorio Tepa Gómez, pero las condiciones de seguridad obligaron a replantear la jornada.

El club tlaxcalteca informó mediante un comunicado que sus jugadores y cuerpo técnico permanecen resguardados en el hotel de concentración, atendiendo las recomendaciones de las autoridades locales.

"La decisión se toma debido a temas de seguridad en el estado de Jalisco, priorizamos la integridad de jugadores y cuerpo técnico. El equipo se encuentra dentro del hotel y en buen estado", se lee en el mensaje difundido en redes sociales.

El comunicado generó de inmediato reacciones entre los aficionados del club, quienes compartieron mensajes de apoyo y expresaron su deseo de ver pronto al equipo de regreso en casa.

La cancelación del encuentro se suma a la suspensión del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, anunciada horas antes por las autoridades del futbol mexicano.

