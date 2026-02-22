La Liga Mexicana de Softbol cancela el juego entre El Águila y Charros por código rojo en Jalisco

La Liga Mexicana de Softbol (LMS) anunció la suspensión del segundo juego de la serie entre El Águila de Veracruz y los Charros de Jalisco ante la activación del código rojo en el estado de Jalisco por el abatimiento de Nesemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'el Mencho'.

A través de un comunicado de prensa, la LMS informó que "el segundo encuentro de la serie entre El Águila Softbol y Charros Softbol Femenil, programado para jugarse este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano, queda oficialmente pospuesto y se jugará en fecha y horario aún por definir".

Comunicado: Pospuesto el juego del domingo entre El Águila Softbol y Charros de Jalisco#EnMiSoftEra🥎🎀 pic.twitter.com/2xhyonyat0 — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 22, 2026

Además, mencionaron que "se toma esta decisión en común acuerdo con ambos clubes por seguridad de los aficionados y conforme a las instrucciones del Gobierno de Jalisco con la activación del Código Rojo en la entidad".

Otro de los partidos postergados es el de Diablos Rojos y las Bravas.

"El segundo juego de la serie entre Diablos Rojos Femenil y las Bravas de León, programado para dar inicio este domingo 22 de febrero a las 19:10 horas en el Estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, queda oficialmente pospuesto y se jugará en fecha y horario aún por definir", mencionaron.

Comunicado: Pospuesto el juego del domingo entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León #EnMiSoftEra🥎🎀https://t.co/3YW3yPdiE5 — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 22, 2026

Estos dos partidos se unen a la lista de eventos deportivos que se han suspendido en Jalisco por la muerte de Oseguera Cervantes, como el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Guadalajara y América, programado inicialmente para este domingo a las 17:00 horas en el estadio Akron.

