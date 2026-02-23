Selección Mexicana: Partido contra Islandia sigue en pie, pese a hechos de violencia en el estado de Jalisco

Este domingo el país fue testigo de la captura y muerte del criminal más buscado en el mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho'. A raíz de este suceso, una gran cantidad de carreteras sufrió bloqueos mientras en estados como Jalisco hubo incendios y balaceras. Muchos eventos deportivos se suspendieron o reprogramaron en consecuencia de estos hechos violentos; sin embargo, el partido entre la Selección Mexicana e Islandia de este miércoles no corre riesgo.

Partidos como el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil o el Querétaro vs Juárez de la Liga MX se suspendieron, pero el partido del Tri no corre riesgo. A pesar de los bloqueos en distintas carreteras, los futbolistas de Cruz Azul y Chivas, así como el entrenador Javier Aguirre, llegaron al hotel de concentración sin problemas.

De acuerdo con ESPN, la Federación Mexicana de Futbol continúa con su plan de "concentrar a los 21 jugadores y todo el cuerpo técnico, directiva y staff en su hotel en Querétaro".

De hecho, el jugador convocado de los Bravos de Juárez, Denzell García, aprovechó la suspensión de su partido contra los Gallos Blancos para reportar directamente con el Vasco.

El mismo medio informó que jugadores del América, Toluca, Santos, Tigres, Rayados y Monterrey, viajarán a Querétaro para integrarse a la concentración, a diferencia del resto de convocados que llegaron vía terrestre.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MÉXICO VS ISLANDIA?

Día: miércoles 25 de febrero

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

