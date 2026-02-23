La historia del boxeo volverá a atestiguar un combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, dos grandes pugilistas que durante su apogeo se colocaron como referentes del deporte.

El estadounidense y el filipino se subirán de nueva cuenta al cuadrilátero para medir fuerzas tras años de no enfrentarse. Ambos pugilistas han protagonizado combates contra otros boxeadores en los últimos años.

Money Mayweather ya expresó públicamente su deseo de salir del retiro para volver de manera profesional al ring. Por su parte, el Pac-Man ya también ha protagonizado ciertos combates desde su regreso a ala actividad en el mes de julio.

Manny boxeó el año pasado frente Mario Barrios, campeón welter del WBC e incluso cosechó un empate por decisión mayoritaria. Para este 2026, específicamente el 18 de abril, el filipino tendrá un combate ante Ruslan Provocnikov en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Con 49 y 47 años respectivamente, los legendarios pugilistas esperan entregar una gran noche, buscando emular lo sucedido el 2 de mayo de 2015, fecha en la que hicieron historia.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Aquella ocasión, el estadounidense venció al filipino en las tarjetas y, aunque dejaron un poco que deber, en cuestión numérica esta pelea fue un éxito monumental.

Se registraron alrededor de 4.6 millones de compras en pago por evento en Estados Unidos y recaudaron 410 millones de dólares. Además, consiguieron una marca en cuestión de entradas, ya que contabilizaron una venta de 72.2 millones de dólares.

¿Cuándo es la pelea de Mayweather vs Pacquiao?

El próximo 19 de septiembre, ambos boxeadores serán protagonistas de, lo que se espera, sea una gran pelea en la Sphere de Las Vegas. Además, este combate será transmitido de forma exclusiva por la plataforma de streaming Netflix.

Todavía no se define el horario de la pelea ni en qué peso ni de cuántos asaltos, pero ya está pactada.

"Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado", aseguró Floyd Mayweather