Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, celebra el crecimiento del boxeo femenil, una de sus metas

Hace poco más de 12 años, aún con el dolor provocado por la partida de su papá, Mauricio Sulaimán afrontó el reto de su vida: Presidir el Consejo Mundial de Boxeo.

Siempre ha tenido claro que el objetivo era hacer todavía más grande el legado familiar.

Dentro de esa lista de propósitos, el pugilismo femenil tenía un lugar preponderante.

Más de una década después, Mauricio sonríe cuando repara en el crecimiento que ha tenido el boxeo de mujeres.

“El boxeo femenil está pasando por un gran momento a nivel mundial”, presume el presidente del CMB, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “En México, era un deporte prohibido. Por ley, una mujer no podía subirse al ring. Orgullosamente, mi papá y el Consejo Mundial tomaron como bandera cambiar eso. Se logró y el boxeo femenil hoy llena arenas”.

Porque “al menos una vez al mes, la pelea estelar en la televisión es de mujeres. Creemos en el poder de la mujer y ya no se trata de si está un hombre o una mujer arriba del ring, es la habilidad del atleta. La mujer tiene su propio lugar en el boxeo y el cuadrilátero”.

Lo que tiene más valor al ser una disciplina de contacto, históricamente relacionada con los varones y bajo la absurda creencia de que no es para las mujeres.

“El cinturón es el mismo para ambos sexos”, aclara Sulaimán. “Se trata del individuo, del valor comercial y de lo que él o ella hace arriba del ring, que venda boletos o pagos por evento”.

En la actualidad, cada rama cuenta con 17 categorías, aunque las peleas de título mundial para las mujeres son a 10 rounds, de dos minutos cada uno; en los hombres, son 12, con duración de 180 segundos. Donde aún falta equidad es en la remuneración.