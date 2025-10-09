Rinden reconocimiento póstumo a José Sulaimán; reconocen su legado en Reynosa

El recuerdo de José Sulaimán persevera, casi doce años después de su partida. El gobierno municipal de Reynosa, Tamaulipas, distinguió su legado en el boxeo mexicano: su hijo, Mauricio Sulaimán —presidente del Consejo Mundial de Boxeo— recibió un reconocimiento póstumo en honor a su padre.

“La vida nos llevó a compartir a mi papá con muchos hijos más: los boxeadores. […] Nuestra casa se convirtió en la casa del boxeo”, recordó Sulaimán.

Mientras la tarde caía en el edificio de la Presidencia Municipal de Reynosa, Mauricio Sulaimán agradeció el reconocimiento. Una entrega que se dio bajo la presencia de figuras del boxeo mexicano, tales como Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Erick “Terrible” Morales, Cristian Mijares y José Luis Castillo.

Lee también “Alacrán” Berchelt regresa al ring; Tamaulipas se prepara para una noche de boxeo internacional

“Representan mucha historia del boxeo mexicano. […] Espero que, el sábado, esto sirva de inspiración para que tengamos más casos de éxito”, aseveró el presidente municipal Carlos Peña Ortiz.

Las palabras del funcionario público se dieron en el marco de la velada boxística que el próximo sábado, 11 de octubre, encenderá las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí, el pugilista Miguel “Alacrán” Berchelt regresará al ring para enfrentarse al venezolano Edixon Pérez.

“Nunca voy a olvidar este fin de semana porque hemos regresado a nuestras raíces. […] Estoy metido en un túnel del tiempo donde recuerdo. Es regresar a mi niñez. Mi juventud… Y mi presente para entender la grandeza de Tamaulipas ”, concluyó Mauricio Sulaimán.

Rumbo a la cartelera de la velada boxística, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo visitó el área de pediatría del Hospital Materno Infantil y formó parte de la inauguración de la exposición artística “Verde y Oro: Don José Sulaimán Chagnón” porque, en sus palabras, el legado de los Sulaimán Saldívar va más allá de los cuadriláteros.

Lee también Isaac del Toro se impone en Piemonte y consigue su decimoquinto triunfo de la temporada