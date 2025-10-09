Isaac del Toro se impone en Piemonte y consigue su decimoquinto triunfo de la temporada

El ciclista mexicano Isaac Del Toro, compañero en el UAE del esloveno Tadej Pogacar, ganó este jueves en Aqui Terme la 109ª edición del Giro del Piemonte, última carrera antes del Giro de Lombardía, previsto el sábado.

Del Toro takes #GranPiemonte! 🐂🥇



With another incredible display in Italy, @ISAACDELTOROx1 becomes the first Mexican to win @GranPiemonte 🇲🇽



Isaac made up a 40-second deficit on the final climb and went solo with 17.6km to ride. He could not be stopped!



Incredible, Isaac! 🔥… pic.twitter.com/mISE82efOp — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 9, 2025

Del Toro se impuso con 40 segundos de ventaja sobre el suizo MArc Hirschi (Tudor). La tercera posición fue para el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quien cruzó la línea de meta 44 segundos después del mexicano.

Al fenómeno de 21 años, que logró su 15ª victoria de la temporada, le gustan especialmente las carreteras italianas, ya que ganó la semiclásica Milán-Turín en marzo, una etapa en el Giro de Italia en el que terminó segundo el mes de mayo y, la semana pasada, se impuso en el Giro de Emilia.

¡Llegó la victoria 15 para Isaac del Toro🇲🇽!



Isaac se lleva el primer lugar en el Gran Piemonte, carrera donde tomó la punta a 17km del final y se fue en solitario hasta la meta.



Es la primera vez que un mexicano gana esta clásica italiana.



¡Sigue haciendo historia! pic.twitter.com/aR4aWazF2S — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 9, 2025

Del Toro se impuso "a la Pogacar": con 40 segundos de retraso respecto a la cabeza de carrera antes de la última dificultad del día, el ascenso de Castelletto d'Erro, recortó la distancia y se impuso al término de un ataque en solitario de 17 km.

"No tenía nada que perder, así que ataqué a fondo desde el principio (de la cuesta). Intenté dar todo en las partes más duras, era un riesgo, porque podría haber explotado", declaró.

El sábado, en el Giro de Lombardía, quinto y último Monumento del año, Del Toro volverá a correr junto a su compañero Pogacar, quien buscará ganar la prueba por quinto año consecutivo.