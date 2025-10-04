Más Información

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Hay billete de lotería conmemorativo en honor a atletas de México 68

Hay billete de lotería conmemorativo en honor a atletas de México 68

Los “otros mexicanos” a lucir en la Postemporada de MLB; Randy Arozarena encabeza la lista

Los “otros mexicanos” a lucir en la Postemporada de MLB; Randy Arozarena encabeza la lista

Laura Burgos poco a poco asimila ser la mejor del mundo en su deporte

Laura Burgos poco a poco asimila ser la mejor del mundo en su deporte

Laura Burgos feliz de generar generar interés por el muay thai en México

Laura Burgos feliz de generar generar interés por el muay thai en México

Este sábado el ciclista mexicano  volvió a hacer historia al consagrarse como ganador del Giro dell’Emilia 2025, una prueba de 199.2 kilómetros entre Mirandola y la Basílica de San Luca, en la ciudad de Bolonia. Así, se convirtió en el primer mexicano en ganar este circuito.

El mexicano, revelación del año y estrella del UAE Team Emirates, se impuso al británico Thomas Pidcock y al francés Lenny Martínez, firmando su victoria número 14 de la temporada.

Lee también

La carrera se definió en los últimos metros. Con gran decisión y estrategia, del Toro logró controlar su posición a pesar de las amenazas de otras figuras como Carapaz.

Previo al ascenso final, Pidcock y del Toro protagonizaron una auténtica lucha por el liderato pero, por un segundo, el ciclista mexicano impuso su ley.

“Gracias a todo mundo. Estoy feliz de poder hacer el último sprint. Supe que iba a ganar hasta los últimos 15 metros”, declaró Isaac tras su nueva victoria.

En redes sociales, su equipo reconoció al mexicano.

"Isaac lo hace de nuevo. Se convierte en el primer mexicano en ganar el Giro dell'Emilia. Es su victoria número 14 y la número 88 para el equipo. Grande, Isaac. Otra increíble performance", publicaron en X.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS