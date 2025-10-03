La Selección Mexicana llega a este duelo frente a Marruecos con la misión de sellar su pase a los octavos de final del Mundial Sub-20, un objetivo que luce un poco complicado, pero no imposible para la escuadra dirigida por Eduardo Arce.

Los Leones del Atlas llegan al juego con el liderato y la clasificación a octavos asegurada, por lo que el conjunto mexicano es el obligado a buscar los tres puntos para poder sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo.

México tiene que ganar para estar tranquilos, ya que en caso de un empate deberán de esperar lo sucedido entre España y Brasil. Recordemos que en esta Copa del Mundo avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Chile y México, siempre hermanos 🇨🇱🤝🏻🇲🇽



Incondicionales, estamos en tierras chilenas para el Mundial #Sub20 y nos encontramos con un restaurante muy, pero muy especial.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/10vXS4dSAM — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 3, 2025

Si el cuadro nacional cae ante los marroquíes, estarían prácticamente eliminados, solamente un milagro los podría meter a la siguiente fase.

Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas las acciones del partido entre lo mexicanos y los de Marruecos.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Marruecos en el Mundial Sub-20?