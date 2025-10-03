Más Información

Mundial Sub-20: Fecha y horario para ver EN VIVO el México vs Marruecos

Liga MX pone en marcha la "Campaña Rosa: Cuídate Te Lo Decimos Con Tacto"

Keylor Navas no duda y elige a su portero favorito entre Guillermo Ochoa y Jorge Campos

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 3 de octubre

La Liga MX es atractiva económicamente y cada vez más poderosa para traer exfiguras del Real Madrid

llega a este duelo frente a Marruecos con la misión de sellar su pase a los octavos de final del Mundial Sub-20, un objetivo que luce un poco complicado, pero no imposible para la escuadra dirigida por Eduardo Arce.

Los Leones del Atlas llegan al juego con el liderato y la clasificación a octavos asegurada, por lo que el conjunto mexicano es el obligado a buscar los tres puntos para poder sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo.

México tiene que ganar para estar tranquilos, ya que en caso de un empate deberán de esperar lo sucedido entre España y Brasil. Recordemos que en esta Copa del Mundo avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Si el cuadro nacional cae ante los marroquíes, estarían prácticamente eliminados, solamente un milagro los podría meter a la siguiente fase.

Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas las acciones del partido entre lo mexicanos y los de Marruecos.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Marruecos en el Mundial Sub-20?

  • Fecha: Sábado 4 de octubre
  • Horario: 14:00 horas del centro de México
  • Transmisión: Canal 9, TUDN y VIX

