Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre, el balón vuelve a rodar en el futbol mexicano con el inicio de una nueva fecha.

La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX se pone en marcha hoy, con tres partidos que prometen estar llenos de emociones.

Con la Fiesta Grande cada vez más cerca, los juegos se vuelven más atractivos porque los puntos son necesarios, en la búsqueda de conseguir un boleto entre los 10 invitados.

De momento, Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres, Tijuana, FC Juárez, Pachuca, Chivas y Pumas son los equipos que ocupan los primeros puestos de la tabla general, es decir, los que estarían avanzando a la siguiente instancia.

Diablos Rojos, Rayados, Águilas, La Máquina, Felinos y Xolos clasificarían de manera directa a la Liguilla.

Mientras que Bravos, Tuzos, Rebaño y Universitarios tendrían que pasar por el Play-In para conseguir uno de los dos boletos entre los ocho clubes que buscarán el título del futbol mexicano.

León, Atlético San Luis, Santos, Atlas, Necaxa, Mazatlán FC y Querétaro todavía tienen opciones de meterse en la lucha, pero tendrán que comenzar a sumar puntos.

Puebla es el único conjunto que se podría decir que está eliminado, aunque, matemáticamente, todavía tiene opciones de avanzar, pocas, pero las tiene, ya que tiene cinco puntos.

De cara a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, las emociones en cada uno de los partidos serán más altas, por la necesidad de sumar puntos, así que los primeros tres juegos de la fecha 12 pueden terminar siendo más que atractivos.

Este día, habrá duelos directos por los puestos de la zona del Play-In, por lo que los seis equipos que entran en acción harán lo posible por quedarse con el triunfo.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Liga MX de este viernes 3 de octubre?

Necaxa vs Pachuca

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/ViX Premium/Claro Sports/Pluto TV

Mazatlán FC vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Caliente TV