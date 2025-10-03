Más Información

La Liga MX es atractiva económicamente y cada vez más poderosa para traer exfiguras del Real Madrid

La Liga MX se convirtió en la liga "del Real Madrid" con la presencia de varios exmerengues

NFL: Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams en tiempo extra

MLB: Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas; Yankees y Dodgers ya tienen rival

Así marcha la tabla de la Champions League, tras la Jornada 2; Bayern Munich lidera

Sergio Ramos, Keylor Navas, Javier Hernández, James Rodríguez, Sergio Canales, Álvaro Fidalgo y Fernando Gago llegaron para engalanar a la Liga MX.

Estos jugadores vistieron el uniforme del Real Madrid. La gran incógnita es: ¿Por qué decidieron continuar sus trayectorias en el futbol mexicano? En los últimos años, la Liga MX ha crecido futbolística y económicamente, lo que la vuelve más atractiva y le permite competir directamente con la Major League Soccer (MLS) por las estrellas mundiales que están cerca del retiro.

Para el exjugador de Pumas Gerardo Galindo es sumamente “importante” que la Liga cuente con exfutbolistas merengues, porque ayuda a que los jóvenes se desarrollen.

“La Liga mexicana llama la atención económicamente; primero, [era atractiva] para Sudamérica y, ahora, lo es para los de Europa. Es una Liga que tiene el poder para traer a estos jugadores y [su presencia] va a hacer que crezca un poco más. Esto va a ayudar a los jóvenes a crecer. Se está invirtiendo y lo veo bien”, declaró.

Por su parte, Marco Antonio Palacios piensa que es “fantástico” que tengamos una “Liga merengue” porque “se genera la competencia”.

Al final, “México es atractivo, económicamente, para cualquier jugador y se empieza a volver atractivo para el europeo que, en vez de voltear sólo a la MLS viene a México por el nivel de juego y porque hay equipos con un gran poder adquisitivo. Es de gran valía el esfuerzo que hacen las directivas para traer a estos jugadores que marcan diferencia”, resaltó.

